В Омске на свободу вышел педофил Горковенко
Советский районный суд рассмотрел ходатайство 71-летнего педофила с просьбой выпустить его на свободу по состоянию здоровья. Леонид Горковенко был осужден за педофилию с девочками 16 лет. Всего таких случаев было 22.
Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве в крупном размере за то, что он в 2010 году предлагал освободить из колонии заключенного за 460 тысяч. А в 2011 году за 500 тысяч обещал коммерсанту ускорить процесс ввода в эксплуатацию нежилого помещения и оформить на него права собственности.
В декабре 2015 года Горковенко приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Однако на момент судимости у него уже была инвалидность. Как уточнили в пресс-службе Советского районного суда, в ближайшие дни его и вовсе отпустят. На 4 года раньше, чем предполагалось.