2018-09-26T13:23:38+03:00
Общество

В Омске на свободу вышел педофил Горковенко

Он отсидел только три года вместо семи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Советский районный суд рассмотрел ходатайство 71-летнего педофила с просьбой выпустить его на свободу по состоянию здоровья. Леонид Горковенко был осужден за педофилию с девочками 16 лет. Всего таких случаев было 22.

Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве в крупном размере за то, что он в 2010 году предлагал освободить из колонии заключенного за 460 тысяч. А в 2011 году за 500 тысяч обещал коммерсанту ускорить процесс ввода в эксплуатацию нежилого помещения и оформить на него права собственности.

В декабре 2015 года Горковенко приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Однако на момент судимости у него уже была инвалидность. Как уточнили в пресс-службе Советского районного суда, в ближайшие дни его и вовсе отпустят. На 4 года раньше, чем предполагалось.

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