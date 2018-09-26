Омич промахнулся и убил отца ножом в грудь

26 Сент. 12:34 2018-09-26T12:34:53+03:00

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В Кировском районном суде вынесли приговор 30-летнему омичу, который убил своего отца во время застолья. Отец и сын отмечали праздник 8 марта, распивая горячительные напитки.

В какой-то момент сыну показалось, что его отец слишком много выпил, поэтому он решил его остановить. Сын кинул нож в бутылку со спиртным, но промахнулся и попал в грудь родственника. 68-летний отец умер в больнице от полученной травмы.

На омича завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его признали виновным, и теперь ближайшие 5,5 лет ему придется провести в колонии.