2018-09-26T12:34:53+03:00
Происшествия

Омич промахнулся и убил отца ножом в грудь

Суд уже вынес ему приговор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Кировском районном суде вынесли приговор 30-летнему омичу, который убил своего отца во время застолья. Отец и сын отмечали праздник 8 марта, распивая горячительные напитки.

В какой-то момент сыну показалось, что его отец слишком много выпил, поэтому он решил его остановить. Сын кинул нож в бутылку со спиртным, но промахнулся и попал в грудь родственника. 68-летний отец умер в больнице от полученной травмы.

На омича завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его признали виновным, и теперь ближайшие 5,5 лет ему придется провести в колонии.

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