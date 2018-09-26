После ремонта в квартире житель Омска лишился авто

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-26T11:37:53+03:00

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Машина без фар привлекла внимание сотрудников Росгвардии. Оказалось, что у водителя нет ни прав, ни документов на машину. К тому же было очевидно, что он сильно пьян.

Задержанный водитель заявил: машину ему дал друг. На автомобиле также были следы вмятин. До того, как его остановили, омич врезался в дерево

Позже выяснилось, что машина числится в угоне. Настоящий владелец машины рассказал, что он нанял незнакомого ему мужчину для выполнения ремонта у него в квартире. Когда хозяин заснул, работник забрал ключи от машины и скрылся.

Угонщиком оказался 29-летний жителем Нововаршавского района, который неоднократно был судим за кражу, разбой и угон автомобилей, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.