После ремонта в квартире житель Омска лишился авто
Машина без фар привлекла внимание сотрудников Росгвардии. Оказалось, что у водителя нет ни прав, ни документов на машину. К тому же было очевидно, что он сильно пьян.
Задержанный водитель заявил: машину ему дал друг. На автомобиле также были следы вмятин. До того, как его остановили, омич врезался в дерево
Позже выяснилось, что машина числится в угоне. Настоящий владелец машины рассказал, что он нанял незнакомого ему мужчину для выполнения ремонта у него в квартире. Когда хозяин заснул, работник забрал ключи от машины и скрылся.
Угонщиком оказался 29-летний жителем Нововаршавского района, который неоднократно был судим за кражу, разбой и угон автомобилей, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.