В Омске по вине управляющих компаний жители могут остаться без тепла

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-26T10:52:55+03:00

Только треть управляющих компаний в Омске обратились за нарядами в «Омск РТС»

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Тепло в дома омичей может не жоайти по вине недобросовестных управляющих компаний. Только треть обслуживающих организаций обратились за нарядами в «Омск РТС», а без этого подключать многоэтажки к теплу энергетики не будут.

С 25 сентября в Омске и области начался отопительный сезон. Тепловые источники АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» уже подготовлены и работают в полном режиме. Однако не все управляющие компании подали нужные документы, чтобы начать подключать дома.Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».

Энергетики настоятельно рекомендуют управляющим компания подать документы до конца недели. Уже на следующей неделе в Омске снова похолодает.