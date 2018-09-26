2018-09-26T10:48:05+03:00
Происшествия

Пожар в омской девятиэтажке: испуганные жильцы начали массово звонить в МЧС

На место пришлось отправить 4 спецмашины
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного МЧСФото: пресс-служба областного МЧС
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Происшествие, которое случилось сегодня, 26 сентября, Октябрьском округе, сильно напугало ее жильцов. Люди, заметившие, как у соседа полыхает балкон, закидали спасателей сообщениями об инциденте.

- В 11.45 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на балконе на девятом этаже девятиэтажного дома, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - Так как поступало большое количество звонков, на место было направлены четыре единицы техники. К моменту, когда пожарные уже готовы были ликвидировать возгорание, хозяин затушил его самостоятельно. Пожар ликвидировали в 12.12. Самостоятельно покинули опасную зону пять человек.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

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