ВНИМАНИЕ ! Школа скорочтения и развития интелекта IQ 007 проводит международную олимпиаду по скорочтению
Изменить размер текста:
Призовой фонд 600000 рублей !
Почему мы?
Школа IQ007 уже больше 9 лет успешно развивает навыки скорочтения с помощью уникальных образовательных программ и авторских методик.
Тысячи наших учеников успешно заканчивают подготовку и уверенно достигают своих жизненных целей благодаря полученному опыту!
За это время мы накопили достаточно компетенций и знаний, чтобы заявить:
«Мы определим лучших в России!»
IQ Battle Международная олимпиада – принять участие!
Записывайтесь на бесплатное занятие по телефону в г. Омске: 504 - 007
Наш адрес: ул. Фрунзе , 1,корп. 4, оф. 608
На правах рекламы