ВНИМАНИЕ ! Школа скорочтения и развития интелекта IQ 007 проводит международную олимпиаду по скорочтению

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-26T09:55:46+03:00

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Призовой фонд 600000 рублей !

Почему мы?

Школа IQ007 уже больше 9 лет успешно развивает навыки скорочтения с помощью уникальных образовательных программ и авторских методик.

Тысячи наших учеников успешно заканчивают подготовку и уверенно достигают своих жизненных целей благодаря полученному опыту!

За это время мы накопили достаточно компетенций и знаний, чтобы заявить:

«Мы определим лучших в России!»

IQ Battle Международная олимпиада – принять участие!

Записывайтесь на бесплатное занятие по телефону в г. Омске: 504 - 007

Наш адрес: ул. Фрунзе , 1,корп. 4, оф. 608

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