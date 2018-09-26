В Омской области объявлен карантин

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-26T09:46:49+03:00

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Указом губернатора был установлен карантин по инфекционной анемии лошадей на территории деревень Берняжка, Большемурлы, Гущино, Куйгалы, Курносово, Новологиново, Секменево, Терехово Большереченского района. Документ появился на официальном портале областного правительства.

Как выяснилось, карантин будет действовать до 21 декабря 2018 года. Сейчас зарегистрировано 13 эпизодических очагов заболевания, ранее было зафиксировано 30 случаев. За весь 2017 год было всего два.

Инфекционная анемия лошадей - вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения. Данным заболеванием могут страдать лошади, мулы и ослы.

В настоящее время заболевание неизлечимо, поэтому заболевших животных уничтожают. Впрочем, за уничтоженных животных владельцы могут получить компенсацию.