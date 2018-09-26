Развлекательные шоу и комедийные сериалы ТНТ «захватили» ТЭФИ 2018
Сразу 15 работ ТНТ в 11 номинациях попали в финал самой престижной телевизионной премии России ТЭФИ 2018.
Наибольшее представительство телеканал получил сразу в двух номинациях. На звание лучшего ситкома претендуют проекты «Физрук», «Ольга» и «Универ». И если истории про Фому и студентов уже завершены, то третий сезон комедийного сериала «Ольга» только планируется к выходу. В номинации «Лучшая актриса» в шорт-листе исполнительница главной роли в ситкоме «Ольга» Яна Троянова.
В номинации «Лучшее юмористическое шоу» также три работы ТНТ: Comedy Woman, «Импровизация» и победитель прошлогодней церемонии Comedy Club. Павел Воля и Гарик Харламов претендуют еще и на статуэтку ТЭФИ в категории «Ведущие развлекательной программы».
Комедийный проект «Полицейский с Рублевки» сразу в трех номинациях: за лучший сериал, за режиссуру (Илья Куликов) и за актерскую игру (Сергей Бурунов).
«ТАНЦЫ» попали в шорт-лист в номинации «Развлекательная программа», а на победу в категории «Телевизионный продюсер» претендует создатель шоу Вячеслав Дусмухаметов.
В дневном эфире ТНТ представлен в двух номинациях: Марина Кравец, как ведущая утренней программы («Большой завтрак») и проект «Улица» за дневной телевизионный сериал.
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ 2018 пройдет 3 октября в Московском театре мюзикла.
Фото: ТНТ, 16+