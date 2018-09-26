2018-09-26T09:07:24+03:00
Общество

Омичи жалуются на непонятную слизь на берегах Иртыша

Жители бьют тревогу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Жители предполагают: это следы от нефтепродуктов.Жители предполагают: это следы от нефтепродуктов.Фото: vk.com
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История с масляными пятнами на реке Омь, о которой ранее писала «Комсомолка» получила продолжение. В соцсетях активно омичи теперь активно обсуждают покрытые чем-то черным берега Иртыша. Фото появились в городских пабилках. Омичка жалуется, что берега Иртыша в районе поселка Дружино загрязнены чем-то черным. Горожане предполагают, что это мазут или другие следы нефтепродуктов. Она также говорит, что подобные случаи были в районе Чернолучья, рыбаки жалуются на то, что их лодки в мазуте.

Минприроды Омской области сообщило, что они уже взяли на пробы воды на реках. В ближайшее время будут результаты о происхождении веществ. Также проводится проверка по поводу того, кто мог загрязнить реки Омска.

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