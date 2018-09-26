Сегодня медицинский центр «Евромед» проводит эндопротезирование тазобедренных суставов в рамках ОМС, т.е. бесплатно для пациентов.

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-26T08:52:09+03:00

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Время, лишний вес, несбалансированное питание и неблагоприятные внешние факторы зачастую приводят к необходимости эндопротезирования. Эндопротезирование - это замена всего или части сустава искусственной конструкцией, повторяющей форму "родного" органа и воспроизводящей его функцию. На сегодняшний день это основной метод лечения пациентов с коксартрозом 3 степени. Операция позволяет не только устранить болевой синдром в месте поражения суставов, но и повышает качество жизни за счет возвращения двигательной активности конечностей. Сегодня медицинский центр «Евромед» оказывает высокотехнологичную травматолого-ортопедическую помощь в рамках ОМС.

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