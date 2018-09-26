Насильника, пытавшегося убить свою жертву в Бурятии, поймали в Омске

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-26T08:27:22+03:00

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В Улан-Удэ вынесли приговор рецидивисту, который совершил множество преступлений по пути в Омск, где он был пойман.История началась в конце октябре прошлого года. 28-летний житель Украины условно-досрочно освободился из тюрьмы Улан-Уде. Уже 5 ноября ночью в центре города он напал на женщину и изнасиловал ее. Она пригрозила насильнику, что найдет его, тогда он попытался убить ее осколком стекла. Но жертва насильника чудом выжила.

Полицейские установили личность с помощью видеокамер и начали искать преступника. Насильник же украл у своего друга телефон и документы, угнал машину и направился в Иркутск. Когда бензин кончился, он бросил авто и на попутках добрался в Омск. В нашем городе уроженец Украины украл еще один телефон, но зачем-то вставил в него сим-карту, которая была оформлена на его имя. Так преступника и вычислили.

Как сообщает сайт gazeta-n1.ru, теперь ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.