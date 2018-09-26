Пьяный водитель в Омской области сбил школьников
Брат и сестра, стоявшие на обочине, получили серьезные травмы
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Серьезное ДТП произошло в Омской области накануне. На водителя, сбившего двух пешеходов в Полтавском районе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба омской полиции.
Все случилось еще 24 сентября в селе Воронцовка водитель иномарки сбил двух школьников, брата и сестру, их возраст 11 и 15 лет соответственно. Детей увезли в больницу с многочисленными ушибами и переломами.
Как оказалось, 59-летний водитель иномарки был пьян, и сбил подростков, которые стояли на обочине. Мужчина отвлекся и съехал с дороги. За наезд на пешеходов ему грозит теперь лишение свободы до 4 лет. Естественно, его лишат и прав.