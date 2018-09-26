В Омске студенты общежития устроили драку из-за ноутбука

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-26T07:28:28+03:00

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Неспокойной выдалась ночь в общежитии СибГУФКа на улице Масленникова. Вахтеру пришлось нажать тревожную кнопку. Женщине вызвала наряд росгвардейцев из-за шума и громких криков, доносившихся с пятого этажа здания.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области, весь конфликт начался из-за выброшенного ноутбука одного из студентов. Кто-то из соседей скинул его в окно с пятого этажа. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Дорогая техника теперь не подлежит восстановлению, а участников драки пришлось доставить в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Наверняка буянов теперь накажет и руководство вуза.