В Омске в ДТП со скорой пострадал фельдшер

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-26T07:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП, случившегося вчера вечером с участием скорой на улице Завертяева. Авария произошла около 19 часов. Машина 03 ехала с мигалками и звуковыми сигналами со стороны ул. 21 Амурской в направлении ул. Краснознаменной. По словам очевидцев, водитель машины «Мицубиси-Кольт», 65-летняя пенсионерка, не пропустила карету скорой. Из-за этого машина медиков врезалась в столб.

Как сообщает пресс-служба омской полиции, в результате аварии 40-летний водитель скорой и пенсионерка, управлявшая «Мицубиси-Кольт», обратились за медицинской помощью.