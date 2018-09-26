В Омске в ДТП со скорой пострадал фельдшер
пенсионерка спровоцировала аварию со скорой
Машины сильно повреждены.Фото: vk.com
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Стали известны подробности ДТП, случившегося вчера вечером с участием скорой на улице Завертяева. Авария произошла около 19 часов. Машина 03 ехала с мигалками и звуковыми сигналами со стороны ул. 21 Амурской в направлении ул. Краснознаменной. По словам очевидцев, водитель машины «Мицубиси-Кольт», 65-летняя пенсионерка, не пропустила карету скорой. Из-за этого машина медиков врезалась в столб.
Как сообщает пресс-служба омской полиции, в результате аварии 40-летний водитель скорой и пенсионерка, управлявшая «Мицубиси-Кольт», обратились за медицинской помощью.