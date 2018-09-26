Оксана Фадина считает, что омичи уезжают из города из-за плохого настроения

СЕГОДНЯ 07:01 2018-09-26T07:02:28+03:00

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На заседании координационного совета по социально-экономическому развитию Омска Оксана Фадина предложила три модели развития города. Кроме того, она поделилась с собравшимися своим предположнием, почему местные жители перезжают из другие регионы. По мнению мэра, люди покидают Омск из-за неофициального трудоустройства и плохого настроения.

- Оказалось, что у нас 31% находятся в неформальной занятости, это не способствует увеличению доходной части. Основополагающим фактором, влияющим на отъезд из города, является ощущение у людей отсутствия изменений к лучшему. Вероятно, настроения на лучшее нет, потому сальдо миграционное составило в 2016 году минус 5 тысяч человек, – цитирует Фадину сайт «СуперОмск».

Глава города считает, что переломить негативные тенденции поможет превращение Омска в город с комфортной средой.