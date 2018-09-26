2018-09-26T04:59:47+03:00
Общество

На омских заправках заправках снова подняли стоимость газового топлива

Станислав МУХИН
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Омские автомобилисты опять негодуют в социальных сетях. Омские АЗС в очередной раз подняли цену на голубое топливо. Водители с горечью констатируют: скоро газ будет стоить столько же, сколько литр бензина.

Теперь в среднем голубое топливо на заправках Омска обойдется автолюбителям в 23 рубля. Менее чем за две неделигаз подорожал на рубль.

Напомним, что резкий скачок цен на это топливо на омских заправках произошел в конце лета. Еще в июне пополнить бак газом можно было еще по цене 18 рублей. В Омскстат подсчитали динамику роста стоимости голубого топливо. В ведомстве озвучили неутешительные данные: за год газ подорожал почти на 35%. Меры по сдерживанию цен на топливо пока не помогают.

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