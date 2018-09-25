2018-09-25T15:24:00+03:00
Общество

Омича, давшего свой паспорт аферистке, отправили в колонию

За «услугу» он получил 15 тысяч
Анна МИКУЛА
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За «услугу» он получил 15 тысяч.За «услугу» он получил 15 тысяч.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске вынесли приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

За «услугу» омич заработал 15 тысяч рублей. Теперь за это почти год проведет в колонии.

- Следствием установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый, в действительности не имевший намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по просьбе неизвестной ему женщины предоставил в налоговую инспекцию свой паспорт и подготовленный женщиной пакет документов, им подписанных, для регистрации на имя обвиняемого общества с ограниченной ответственностью «Грифон» и открытия расчетных счетов. В ходе следствия и в суде обвиняемый раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За махинации с учетом ранее назначенного ему наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчину приговорили к 11 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 месяцев и 11 дней.

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