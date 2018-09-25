С начала года из-за пьяных водителей в Омске погибли более 30 человек

25 Сент. 14:55 2018-09-25T15:01:20+03:00

Кроме того, по той же причине случилось более сотни аварий

Изменить размер текста: A A

Областное ГИБДД на сегодняшней пресс-конференции обнародовало довольно пугающую статистику по «пьяным» ДТП.

- За 8 месяцев года в Омской области произошло 138 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей, в которых 31 человек погиб и более 200 получили травмы, - цитирует «Омск-информ» врио замначальника региональной Госавтоинспекции Александр Бровко. - Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют от 15 до 25 водителей, которые управляли транспортом в пьяном виде. Всего было выявлено около 4,5 тысяч таких правонарушений.

В целом за восемь месяцев 2018 года в регионе зарегистрированы более 1850 происшествий, в которых 135 человек погибли и более двух тысяч получили ранения различной степени тяжести. Более 1,5 тысячи ДТП произошли по вине водителей.