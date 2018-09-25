2018-09-25T14:45:34+03:00
Общество

Мама омича, погибшего вместе с женой в ДТП: Виновник даже не извинился

Женщина продолжает искать свидетелей этой страшной аварии
Анна МИКУЛА
Поделиться:
На пару упал светофорный столб.На пару упал светофорный столб.
Изменить размер текста:

Мама 23-летнего омича, который вместе с 22-летней женой погиб в страшной аварии на улице Герцена, ищет очевидцев случившегося. Женщина надеется, что их показания помогут следствию.

- Пишут вроде бы люди. Говорят, что могут что-то рассказать, а начинаю спрашивать - не отвечают. Информации из интернета много, а, как действительно это произошло, не знаем. В толк взять не можем, как столб убил их двоих, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Дяченко.

- А виновник аварии пытался выйти с вами на связь, извиниться?

- Нет. На связь с нами никто не выходил. Да и извинения его мне точно не нужны. Унести две жизни и извиниться? Хочу, чтобы его наказали!

Напомним, страшная авария случилась 16 сентября на перекрестке улиц Герцена и 24-ой Северной. По предварительным данным, водитель на «Ладе», поворачивая, не уступил преимущество на дороге водителю «Мицубиси». В результате отечественное авто влетело в иномарку. От удара иномарку откинуло прямо на людей, стоявших на остановке. Антон и Анастасия Дяченко оказались как раз возле столба, который сбила машина. По всей вероятности, он упал на супругов и стал причиной их гибели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После ремонта в квартире житель Омска лишился авто
В Омске по вине управляющих компаний жители могут остаться без тепла
Пожар в омской девятиэтажке: испуганные жильцы начали массово звонить в МЧС
ВНИМАНИЕ ! Школа скорочтения и развития интелекта IQ 007 проводит международную олимпиаду по скорочтению
В Омской области объявлен карантин
Развлекательные шоу и комедийные сериалы ТНТ «захватили» ТЭФИ 2018
Омичи жалуются на непонятную слизь на берегах Иртыша
Сегодня медицинский центр «Евромед» проводит эндопротезирование тазобедренных суставов в рамках ОМС, т.е. бесплатно для пациентов.
Насильника, пытавшегося убить свою жертву в Бурятии, поймали в Омске
Пьяный водитель в Омской области сбил школьников
В Омске студенты общежития устроили драку из-за ноутбука
В Омске в ДТП со скорой пострадал фельдшер