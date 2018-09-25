Мама омича, погибшего вместе с женой в ДТП: Виновник даже не извинился

25 Сент. 14:43 2018-09-25T14:45:34+03:00

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Мама 23-летнего омича, который вместе с 22-летней женой погиб в страшной аварии на улице Герцена, ищет очевидцев случившегося. Женщина надеется, что их показания помогут следствию.

- Пишут вроде бы люди. Говорят, что могут что-то рассказать, а начинаю спрашивать - не отвечают. Информации из интернета много, а, как действительно это произошло, не знаем. В толк взять не можем, как столб убил их двоих, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Дяченко.

- А виновник аварии пытался выйти с вами на связь, извиниться?

- Нет. На связь с нами никто не выходил. Да и извинения его мне точно не нужны. Унести две жизни и извиниться? Хочу, чтобы его наказали!

Напомним, страшная авария случилась 16 сентября на перекрестке улиц Герцена и 24-ой Северной. По предварительным данным, водитель на «Ладе», поворачивая, не уступил преимущество на дороге водителю «Мицубиси». В результате отечественное авто влетело в иномарку. От удара иномарку откинуло прямо на людей, стоявших на остановке. Антон и Анастасия Дяченко оказались как раз возле столба, который сбила машина. По всей вероятности, он упал на супругов и стал причиной их гибели.