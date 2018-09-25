2018-09-25T14:29:45+03:00
Общество

Омичка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»

Они не смогли ответить на вопрос сибирячки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка выиграла 60 тысяч рублей.Омичка выиграла 60 тысяч рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Преподаватель французского языка из Омска Ольга Кузьменко поучаствовала в первой осенней серии игр «Что? Где? Когда?». Сибирячка задала вопрос, на который знатоки не смогли дать правильного ответа. Таким образом, омичка выиграла 60 тысяч рублей.

Она спросила о железной треноге, стоящей во французском дворе. Вопрос звучал так: «На французской гравюре изображено приспособление 18 века. На нем сидит петух, но это предназначено не для него. Для кого и для чего предназначалось это приспособление?»

После минуты раздумий знатоки предположили, что тренога служила для сушки кринолинов, которые женщины носили в те времена. На самом же деле конструкция помогала женщинам взбираться на лошадь. В итоге эрудиты проиграли сибирячке, а она теперь получит деньги за свой вопрос.

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