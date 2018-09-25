2018-09-25T14:15:07+03:00
Общество

Клещи продолжают кусать омичей

За сезон 20 укушенных людей заболели энцефалитом
Анна МИКУЛА
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С начала сезона за медицинской помощью обратились 4930 жителей региона, в том числе 1556 детей, укушенных клещами. В 20 случаях пострадавшие люди заболели вирусным энцефалитом, 14 - боррелиозом и еще 6 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, несмотря на то, что на дворе уже осень, кровососы продолжают атаковать жителей Омской области. Причем делают это даже активнее. Известно, что прохладная погода для клещей самая оптимальная. Так, что людей по-прежнему просят быть осторожнее и соблюдать элементарные правила при походах, например, в лес - носить закрытую одежду и внимательно осматривать себя после прогулки.

СПРАВКА «КП»

Куда можно отнести клеща на исследование:

- вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», расположенная по адресу: г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а, т. 68-08-37.

- лаборатория ФБУН Омский НИИ природноочаговых инфекций Роспотребнадзора по адресу: г. Омск, проспект Мира, 7, т. 65-16 -22.

- БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ: г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 1, тел. 2-10-41

- БУЗОО «Крутинская ЦРБ»: р.п. Крутинка, ул.Больничный переулок, тел. 2-11-98

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» по адресу: г. Тара, ул. Советская, 100, тел. 2-25-06.

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