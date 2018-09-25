2018-09-25T13:53:12+03:00
Происшествия

Житель Омска застрелил лебедя из Красной книги

ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Охотника застали за ощипыванием добычи.Охотника застали за ощипыванием добычи.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Егерь Москаленского района Омской области обратился в полицию. Мужчина сообщил, что на озере Камышное вблизи села Звездино он поймал браконьера. Тот застрелил лебедя-шипуна, который занесен в Красную книгу. Егерь застал любителя охоты за ощипыванием добычи.

Полицейские выяснили: краснокнижного лебедя убил 39-летний житель Омска. Его стаж охоты составляет уже более 10 лет. При задержании у нарушителя обнаружили ружье, 10 патронов и тушку лебедя. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

Охота на лебедя-шипуна, запрещена, поэтому омичу застрелившего птицу, грозит лишение свободы на 2 года.

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