2018-09-25T13:08:48+03:00
Общество

Тимура Батрутдинова атаковали звонками зрители ТНТ4

На наружной рекламе телеканала оказался реальный номер телефона резидента Comedy Club
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С 20 сентября в Москве появились рекламные щиты телеканала ТНТ4, на которых написан телефонный номер резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. Сначала никто не поверил в реальность номера, ведь ТНТ4 построил всю свою имиджевую кампанию на том, что реклама телеканала смешит зрителей так же, как и эфирный контент. Но через некоторое время телефон Батрутдинова действительно стал разрываться от звонков. По словам дозвонившихся, сначала Тимур поинтересовался, «кто дал мой номер», а когда узнал, что ТНТ4 просто разместил его на баннерах, назвал идею «тупой рекламой». Он утверждает, что поделился своим номером с пиарщиками телеканала для небольшого интервью по поводу старта в эфире первого сезона шоу «ХБ» 8 октября, но не ожидал, что номер окажется публично «засвечен».

На момент публикации телефон артиста включен в режиме автоответчика. На записи Тимур ясно даёт понять, что думает о затее ТНТ4.

Летом 2018 года телеканал ТНТ4 запустил первую имиджевую кампанию в крупнейших городах России. В ней не было ничего лишнего —логотип, шутка и хэштег #ЧистоПоржать. Каждому прохожему или интернет-пользователю становилось понятно, что это развлекательный канал, который постоянно смешит даже вне эфира. Некоторые примеры креативов: «Здесь могла быть ваша реклама, но мы заплатили больше #ЧистоПоржать»; «У нас нет плохих новостей, потому что у нас вообще нет новостей #ЧистоПоржать»; «Бесит реклама? Вместо нее мы разместили этот текст #ЧистоПоржать».

Фото: ТНТ4, 16+

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