Пьяный омич напал на фельдшера скорой

25 Сент. 12:47 2018-09-25T12:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет начал проверку после нападения на врача скорой помощи. Все случилось еще 23 сентября: прохожие на пересечении улиц Куйбышева – 10 лет Октября вызвали скорую мужчине, который лежал на земле. Приехавшие медики поняли, что омич пьян и решили осмотреть его в машине скорой.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, там он неожиданно проявил агрессию: сначала раскидал лекарства, а затем ударил фельдшера по голове. После этого медики нажали тревожную кнопку и к ним выехали сотрудники Росгвардии. В их присутствии буяна осмотрели. В медицинской помощи он не нуждался, поэтому омича увезли в отделение полиции.

Как выяснилось позже, у напавшего на врачей уже была судимость – за незаконный оборот наркотиков. Сейчас следователи проводят проверку, после которой будет вынесено решение о дальнейшей судьбе дебошира. Ему грозит уголовное дело.