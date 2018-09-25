2018-09-25T12:48:39+03:00
Происшествия

Пьяный омич напал на фельдшера скорой

На мужчину могут завести уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следственный комитет начал проверку после нападения на врача скорой помощи. Все случилось еще 23 сентября: прохожие на пересечении улиц Куйбышева – 10 лет Октября вызвали скорую мужчине, который лежал на земле. Приехавшие медики поняли, что омич пьян и решили осмотреть его в машине скорой.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, там он неожиданно проявил агрессию: сначала раскидал лекарства, а затем ударил фельдшера по голове. После этого медики нажали тревожную кнопку и к ним выехали сотрудники Росгвардии. В их присутствии буяна осмотрели. В медицинской помощи он не нуждался, поэтому омича увезли в отделение полиции.

Как выяснилось позже, у напавшего на врачей уже была судимость – за незаконный оборот наркотиков. Сейчас следователи проводят проверку, после которой будет вынесено решение о дальнейшей судьбе дебошира. Ему грозит уголовное дело.

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