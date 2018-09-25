2018-09-25T12:24:34+03:00
Общество

Омским сиротам до конца года купят 217 квартир

На жилье детдомовцев выделят 290 млн.
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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С начала этого года омским детям-сиротам уже выдали 155 квартир. Об этом "Комсомолке" сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города Омска.

Сейчас на различных стадиях оформления договоров купли-продажи находятся 23 квартиры, а в октябре будут проходить аукционы на приобретение еще 39. Соответственно, до конца года детям-сиротам планируют выдать 217 квартир. Именно столько человек справят новоселье.

Отметим, что эти квартиры приобретаются за счет областного и федерально бюджета. В 2018 году на жидье для детей-сирот было выделено в общей сложности 290,1 млн. рублей, в том числе из бюджета региона выделили 103,5 млн. рублей.

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