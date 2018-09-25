2018-09-25T11:35:29+03:00
Общество

Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками

Движение по нему откроют уже на следующей неделе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мост испытали с помощью груженных щебнем самосвалов.Мост испытали с помощью груженных щебнем самосвалов.
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Работы на Юбилейном мосту уже походят к завершению. Сегодня мост испытали с помощью груженных щебнем самосвалов. Как сообщает официальный сайт администрации города, сразу 12 "КамАЗов", каждый весом 25 тонн, проверяли мост на прочность. Грузовики проехали в специальных местах, на которых специалисты установили датчики. Их показания должны дать ответ, насколько надежен объект после реконструкции. На нее выделили более 300 милилонов рублей.

В ближайшее время эту информацию будут расшифровывать эксперты. Если с прочностью Юбилейного моста все будет в порядке объект сдадут в эксплуатацию.

По предварительным данным властей, движение по мосту для машин и пешеходов откроют уже на следующей неделе. Напомним, что Юбилейный мост закрыли на ремонт в начале октября прошлого года. Сроки его открытия неоднократно переносились.

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