В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-25T10:51:40+03:00

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Массовые проверки развлекательных центров начались после кемеровской трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Специалисты МЧС обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности, в том числе и в омском АТ-Маркете. Часть помещений центра не имели системы автоматического пожаротушения, пути для эвакуации были закрыты торговыми рядами. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, также в торговом центре имелась отделка из пожароопасных материалов.

Все это могло привести к страшной трагедии. После проверок прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть угрожающий безопасности посетителей торговый центр. Однако администрация магазина устранила все нарушения, чтобы не допустить закрытия комплекса. Как только в МЧС подтвердили, что нарушения устранены, суд прекратил работу по делу.