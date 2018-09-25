«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-25T10:41:24+03:00

«Ростелеком» завершил первый этап строительства инфраструктуры для сельских медучреждений Омской области в 2018 году

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За восемь месяцев компания построила 843 км линий связи и организовала доступ в интернет для 93 больниц. Теперь врачи смогут применять современные информационные технологии для оказания квалифицированной помощи и проведения консультаций с пациентами из отдаленных населенных пунктов.

Работы по цифровизации лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) ведутся по федеральной программе, направленной на подключение медицинских организаций к скоростному интернету.

«Оказание современных медицинских услуг, в том числе с использованием систем электронного документооборота, невозможно без качественной и бесперебойной передачи информации. Волоконно-оптические линии связи позволят не только гарантировать постоянное скоростное соединение, но и внедрять в медицинских учреждениях современные технологические решения, в том числе различное цифровое диагностическое оборудование», – отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

До конца года по федеральной программе подключения к скоростному интернету сельских медучреждений «Ростелеком» построит еще 395 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 25 больниц, обеспечив им доступ в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Строительство оптики велось в самые отдаленные села Прииртышья. Оператор проложил 200 км оптики по труднодоступной местности. Теперь в южных селах: Желанное, Орехово, Цветочное, Сибирское и северных: Ложниково, Екатерининское, Чапаево, Строкино, Евгащино и Такмык жители смогут получать медицинскую консультацию дистанционно.

В 2017 году «Ростелеком» подключил к интернету 32 ЛПУ региона и построил 60 км ВОЛС. В общей сложности за два года выполнения госконтракта на территории Омской области будет проложено 1298 км оптики и подключено к сети 150 медучреждений.

Для справки: Точки подключения к скоростному интернету на территориях государственных и муниципальных медицинских организаций создаются в рамках государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Распоряжением от 3 марта 2018 года №365-р. в рамках госпрограммы установлено, что подключением медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету будет заниматься ПАО «Ростелеком».