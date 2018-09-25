Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
В Центре внедрена методика постановки кардиостимуляторов. Это малоинвазивное вмешательство, в процессе которого пациенту через небольшой разрез в области грудной клетки имплантируют специальный прибор, позволяющий с помощью электрических импульсов задавать оптимальный ритм работы сердца. Установка кардиостимуляторов проводится под местной анестезией, поэтому в течение всей операции, длящейся около двух часов, пациент находится в сознании и может общаться с медицинским персоналом. После установки кардиостимулятора пациент остается в стационаре около недели. За этот период врач-аритмолог с помощью специального компьютера-программатора вносит дополнительные индивидуальные корректировки в настройки кардиостимулятора. Кстати, в «Евромеде» устанавливаются МРТ-совместимые кардиостимуляторы нового поколения, с которыми в последующем можно проходить магнитно-резонансную томографию.
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