Военные с автоматами напугали омичей

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-25T10:10:37+03:00

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Серьезные опасения высказывают жители, наблюдавшие сегодня в районе Горбатого моста.

Жители Омска публикуют в соцсетях фотографии военных в бронежилетах, в касках и с автоматами. Внимательные омичи заметили их в районе Горбатого моста во вторник рано утром. Жителям города стало интересно, что могут делать экипированные военные в городе в мирное время, кого или что они могут охранять.

В комментариях омичи предположили, что военные могут проводить учения в рамках антитеррористических мер. Некоторые жители говорят о том, что военных в полной экипировке встречали в разных частях города уже не раз. Но некоторых сибиряков люди в военной форме и с оружием всерьез напугали.