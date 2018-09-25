2018-09-25T10:10:37+03:00
Происшествия

Военные с автоматами напугали омичей

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в городе проходят учения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Военные напугали омичей.Военные напугали омичей.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Серьезные опасения высказывают жители, наблюдавшие сегодня в районе Горбатого моста.

Жители Омска публикуют в соцсетях фотографии военных в бронежилетах, в касках и с автоматами. Внимательные омичи заметили их в районе Горбатого моста во вторник рано утром. Жителям города стало интересно, что могут делать экипированные военные в городе в мирное время, кого или что они могут охранять.

В комментариях омичи предположили, что военные могут проводить учения в рамках антитеррористических мер. Некоторые жители говорят о том, что военных в полной экипировке встречали в разных частях города уже не раз. Но некоторых сибиряков люди в военной форме и с оружием всерьез напугали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске