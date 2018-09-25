2018-09-25T10:04:13+03:00
Происшествия

В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу возле «зебры»
Анна МИКУЛА
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ДТП случилось в Лузино.ДТП случилось в Лузино.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Лузино. 43-летняя местная жительница на автомобиле «Филат-Альбеа» не успела затормозить перед вышедшей на дорогу 4-летней девочкой и сбила ее. Ребенок пытался пройти через проезжую часть в нескольких метрах от «зебры». Малышку с травмами увезли в больницу.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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