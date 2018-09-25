2018-09-25T10:01:40+03:00
Общество

Фрукты завернули на границе

Управление Россельхознадзора по Омской области не допустило незаконный ввоз в РФ 245 тонн растительной продукции неизвестного происхождения
Поделиться:
Изменить размер текста:

За период с 22 по 24 сентября 2018 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на основании информации, полученной от сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, во взаимодействии с мобильными группами Омской таможни, на российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации в МАПП «Ольховка» и МАПП «Исилькуль» пресечен незаконный ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан 13 партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, общим весом 245,4 тонны.

Подкарантинная продукция предназначалась для реализации на территории Омской, Новосибирской областей и Красноярского края.

При проверке сопроводительных документов и осмотре грузов установлено:

- в пяти случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (виноград, гранаты, хурма, перец, слива), общим весом 98,283 тонны, происхождением Республика Казахстан, не указаны производители продукции, а также на ящиках с продукцией частично отсутствовала маркировка, что не позволило установить место ее фактического происхождения;

- в трех случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (гранат, слива, виноград, хурма, персик, нектарин), общим весом 52,561 тонны, происхождением Кыргызская Республика, в графе получатель указаны несуществующие организации, также в фитосанитарных сертификатах и маркировке не указаны производители, что не позволило установить место ее фактического происхождения;

- в двух случаях, на партии продукции (слива, виноград, хурма, гранат), общим весом 40,0 тонн, происхождением Республика Узбекистан, отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов страны происхождения;

- в двух случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (гранаты, айва, виноград, хурма, сухофрукты, орехи, абрикосы), общим весом 34,556 тонны, указана противоречивая информация о стране происхождения продукции;

- в одном случае, при перевозке партии арбузов, весом 20,0 тонн, происхождением Республика Казахстан, использовался запрещенный к ввозу подстилочный материал растительного происхождения.

По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» перевозчики привлечены к административной ответственности. Под контролем должностных лиц Управления осуществлен возврат автомашин с территории Российской Федерации в Республику Казахстан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске