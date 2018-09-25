Фрукты завернули на границе

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-25T10:01:40+03:00

Управление Россельхознадзора по Омской области не допустило незаконный ввоз в РФ 245 тонн растительной продукции неизвестного происхождения

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За период с 22 по 24 сентября 2018 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на основании информации, полученной от сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, во взаимодействии с мобильными группами Омской таможни, на российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации в МАПП «Ольховка» и МАПП «Исилькуль» пресечен незаконный ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан 13 партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, общим весом 245,4 тонны.

Подкарантинная продукция предназначалась для реализации на территории Омской, Новосибирской областей и Красноярского края.

При проверке сопроводительных документов и осмотре грузов установлено:

- в пяти случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (виноград, гранаты, хурма, перец, слива), общим весом 98,283 тонны, происхождением Республика Казахстан, не указаны производители продукции, а также на ящиках с продукцией частично отсутствовала маркировка, что не позволило установить место ее фактического происхождения;

- в трех случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (гранат, слива, виноград, хурма, персик, нектарин), общим весом 52,561 тонны, происхождением Кыргызская Республика, в графе получатель указаны несуществующие организации, также в фитосанитарных сертификатах и маркировке не указаны производители, что не позволило установить место ее фактического происхождения;

- в двух случаях, на партии продукции (слива, виноград, хурма, гранат), общим весом 40,0 тонн, происхождением Республика Узбекистан, отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов страны происхождения;

- в двух случаях, в фитосанитарных сертификатах на партии продукции (гранаты, айва, виноград, хурма, сухофрукты, орехи, абрикосы), общим весом 34,556 тонны, указана противоречивая информация о стране происхождения продукции;

- в одном случае, при перевозке партии арбузов, весом 20,0 тонн, происхождением Республика Казахстан, использовался запрещенный к ввозу подстилочный материал растительного происхождения.

По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» перевозчики привлечены к административной ответственности. Под контролем должностных лиц Управления осуществлен возврат автомашин с территории Российской Федерации в Республику Казахстан.