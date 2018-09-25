2018-09-25T09:23:59+03:00
Общество

В Омске изменятся маршруты трамваев

Это связано с ремонтом путей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На улице К. Маркса ремонтируют трамвайные пути в районе дома №38. В связи с этим маршруты трамваев № 2, 4, 8 и 9 изменили.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, теперь они будут ездить до остановки «Трамвайное депо» у цирка вместо остановки «Котельникова». Такие изменения в движении трамваев будут действовать с 19.00 27 сентября до 05.00 28 сентября. Далее маршруты будут ходить в обычном режиме.

Как мы ранее уже писали, ремонтные работы трамвайных путей пройдут также на улице Серова. Однако там изменений в движении трамваев не ожидается, работы будут производиться в ночное время.

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