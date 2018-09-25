Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
Для кого наши занятия:
- Дошкольники - занятия помогут снять стресс начала обучения в школе. Умения и навыки по предметам у ребенка, прошедшего курс обучения в нашей школе, будут формироваться быстрее, знания усваиваться прочнее.
- Школьники-занятия помогут легко и просто сдавать экзамены и зачеты, развить требовательность к себе и самостоятельность. Контрольные и домашние задания перестанут быть для школьника неприятным занятием. Старшеклассники прошедшие наше обучение с легкостью сдают ЕГЭ и поступают в институт на бюджетные места.
- Студенты - занятия помогут легко справляться с огромным возрастающим объемом информации, которую необходимо анализировать, структурировать, запоминать и воспроизводить на экзамене.
- Специалисты - занятия помогут сэкономить время на обработке документов, легко усваивать специальную литературу и быстро продвигаться по карьерной лестнице
В коллективе Школы скорочтения все педагоги с высшим педагогическим образованием, а именно педагоги дошкольного образования, учителя начальных классов, филологи, лингвисты, педагоги-психологи. Перед началом трудоустройства все педагоги проходят обучение по авторской программе "Методика преподавания курсов скорочтения и развития интеллекта для взрослых и детей от 4 лет". Подготовкой педагогов занимается опытный специалист кандидат педагогических наук.
В нашей школе мы используем уникальные методики, которые позволяют нам целостно и гармонично развивать взрослых и детей с 4 лет, и гарантировать стабильные результаты.
Записывайтесь на бесплатное занятие по телефону 504 - 007
Наш адрес: ул. Фрунзе , 1,корп. 4, оф. 608
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