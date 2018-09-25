В Омске пройдет массовая проверка маршруток

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-25T07:29:36+03:00

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Омские гаишники проведут рейд «Маршрутка». Инспекторы будут проверять частный транспорт на соответствие требованиям безопасности, оценят техническое состояние машин и как газелисты соблюдают правила дорожного движения. О рейде сообщает пресс-служба ГИБДД по омской области.

Гаишники также планируют выйти с проверками на конечные остановки общественного транспорта. Там с водителями проведут профилактические беседы.

Кстати, ранее омские полицейские проверяли муниципальные автобусы. И, как оказалось, не зря: в ходе рейда они обнаружили многочисленные нарушения. Инспекторы завели 22 административных нарушения, 7 из которых – управление транспортным средством при наличии серьезных неисправностей.