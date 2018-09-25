Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы

СЕГОДНЯ 07:12 2018-09-25T07:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Бюджет увеличится на 460 млн

На финансово-бюджетном комитете горсовета депутаты рассмотрели сразу несколько важных вопросов. Собравшихся обеспокоила ситуация с двумя омскими перевозчиками - «АвтоСилой» и ИП Бондаренко. Первый работает на маршрутах № 20, 22, 26, 40, 72 и 95, второй обслуживает маршруты № 47, 49 и 55. Как выяснилось после проверки контрольно-счетной палаты, в деятельности обеих компаний нашли серьезные нарушения. По сути, они получали из городского бюджета средства, на которые не имели права.

- Отсутствуют документы, подтверждающие ведение ООО «АвтоСила-55» и ИП Бондаренко учета доходов и расходов, связанных с перевозкой пассажиров и провозом ручной клади. В нарушение указанных договорами условий на осуществление перевозок ООО «АвтоСила-55» без согласования с департаментом транспорта использовались 58 машин, не указанных в приложениях к договорам, ИП Бондаренко - 33 единицы транспорта, - говорится в отчете контрольно-счетной палаты.

Кроме того, оба перевозчика замечены в том, что часть их автобусов перевозили пассажиров, но в электронной базе это не отражалось. Все эти нарушения - основание для расторжения договоров с этими компаниями.

Информация принята депутатским корпусом к сведению. Возможно, решения горсовета и мэрии последуют позже.

Также парламентарии обсудили изменения в бюджет Омска на 2018 год. Выступивший с докладом директор департамента финансов и контроля мэрии Богдан Масан сообщил, что доходы будут увеличены на 460 млн рублей, а расходы - на 532 млн. Казна пополнилась в основном за счет трансфертов из области. Так, дополнительные 137,3 млн рублей выделили на зарплаты бюджетникам, еще 10 млн - на кронирование деревьев возле учебных заведений. Горадминистрации придется найти 167 млн из своих средств на компенсацию транспортным предприятиям межтарифной разницы за проезд. Еще 5 млн за успешное выступление в первенстве России обещали выделить на содержание футбольного клуба «Иртыш».

Профильный комитет рекомендовал принять изменения в бюджет. Главный финансовый документ будет внесен на рассмотрение горсовета уже с правками после 15 октября.

В год на компенсацию межтарифной разницы транспортникам уходит 760 млн рублей. Фото: Анастасия ДЕЛЛЬ

Важно удержать стоимость проезда

На пресс-конференции спикер Омского горсовета Владимир Корбут, его первый заместитель Юрий Тетянников и вице-спикер Андрей Ткачук подвели итоги работы за год. В первую очередь они акцентировали внимание на проблемах общественного транспорта. Юрий Тетянников отметил: предстоит модернизировать эту систему. В качестве варианта он предложил отказаться от кондукторов и полностью перевести автобусы на электронную систему оплаты.

По мнению парламентариев, имеет смысл вернуться к разумной оптимизации городских маршрутов - чтобы омичи смогли проехать наибольшее расстояние за наименьшую плату. Немаловажный фактор - перевод транспорта на газ, который в 4 - 5 раз дешевле бензина. Все это необходимо, чтобы сохранять стоимость проезда на прежнем уровне - 22 рубля.

Обсудили и дальнейшую судьбу главного омского долгостроя - метро.

- Как бывший спасатель я знаю, что насосные станции, которые там есть, не имеют вечного ресурса. Их надо поддерживать в нормальном состоянии. Если это бросить - мы можем нажить новую чрезвычайную ситуацию, - подчеркнул Владимир Корбут.

В этом вопросе коллегу поддержал Юрий Тетянников:

- Нельзя народные деньги зарывать в землю. Если уж мы потратили такое количество миллиардов - нужно искать способы использовать эти тоннели. Может, под скоростной трамвай или под другие цели.

Затронули и тему благоустройства городских территорий, которое активно началось в городе этим летом. Напомним: омичи сами выбрали 6 мест, которыми надо заняться в первую очередь. Большинство из этих объектов уже сданы. А бульвар Победы, где запланирована самая масштабная реконструкция, продолжат приводить в порядок и в следующем году.

Юрий Тетянников рассказал, чем кроме красивых парков и скверов собираются удерживать молодежь от переезда.

- Когда молодежь массово покидает город - это говорит о том, что нет возможности им реализовать себя. Ведь не только зарплата все определяет, важна и внешняя среда, возможность погулять в парке, заняться спортом, найти себя в творчестве. И здесь мы большие надежды возлагаем на Молодежный совет, - заявил первый вице-спикер. - Хотим, чтобы они попробовали сделать проекты по благоустройству отдельных участков города - двора или сквера. Сейчас с ними работаем над созданием в Омске единого молодежного пространства, молодежного инкубатора - места, куда каждый молодой омич мог бы прийти за помощью в трудоустройстве или созданию собственного дела.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель финансово-бюджетного комитета Юрий ФЕДОТОВ:

- Выполнить майские указы мы можем за счет субсидий из областного бюджета. Также мы выделяем средства на компенсацию межтарифной разницы предприятиям транспорта. Сегодня эта сумма уже составляет 760 млн в год. Нагрузка тяжелая для бюджета, но мы находим средства, чтобы дотировать и удерживать стоимость проезда.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Мы решаем вопросы в тесном сотрудничестве со всеми ветвями власти»

Председатель Омского городского совета Владимир КОРБУТ:

- За год мы провели 16 советов, 85 заседаний комитетов, на которых были рассмотрены чуть менее 500 вопросов, которые затрагивали многие аспекты жизни омичей. Прошлой осенью депутаты впервые избрали мэра города Омска. Сегодня мы работаем в тесной взаимосвязи с ЗакСобранием, областным правительством и мэрией. Народные избранники работали и на округах: собирали наказы - чтобы при формировании бюджета можно было учесть все проблемные вопросы. Бюджет ожидаемо снова будет дефицитным. У каждого депутата свои пожелания, как эффективнее использовать средства, но нам всем нужно прийти к консолидации. Еще одна задача - это выполнение майских указов президента. По предварительным подсчетам, нам потребуется на 600 млн больше, чем в прошлом году. В ходе работы с бюджетом города мы должны получить рабочий документ, в котором ни одна сфера жизни омичей не будет забыта.

Анна ЛИСОВАЯ.