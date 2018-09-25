Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-25T10:04:42+03:00

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Непростая ситуация в Омской районе с ремонтом дороги между селом Дружино и поселком Горячий Ключ. Работы на магистрали протяженностью около одного километра были начаты еще в августе, однако подрядчик ООО «ОмскСтрой-Плюс» не уложился в сроки сдачи объекта. Дорога должна была быть готова к 14 сентября. Однако, как сообщается на официальном сайте администрации Омского района, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены только на 70%.

Подрядная организация просит дать еще 10 дней. Руководство фирмы считает: теплая погода, установившаяся в Омске и области, поможит закончить ремонт дороги в эти сроки.

Ситуация осложняется тем, что в связи с ремонтом дороги дачники не могут проехать в СНТ «Яблонька» и вывезти урожай. Об этом сообщает "ОмскЗдесь". Им был предложен альтернативный вариант объезда, но проехать по нему можно только в сухую погоду. А в Омской области еще недавно было дождливо.