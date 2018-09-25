Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий

СЕГОДНЯ 06:59 2018-09-25T07:00:00+03:00

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В понедельник, 17 сентября,на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в горсовете представители мэрии рассказали депутатам, какими способами будут повышать эффективность работы муниципальных предприятий. К 2030 году они должны значительно увеличить доходы. Профильное ведомство уже ведет работу по увеличению доходности омских парков, рынков и автотранспортных предприятий. При мэрии создана балансовая комиссия, которая забрала на себя часть полномочий департаментов. Это локализует финансовые потоки учреждений. Такими темпами мэрия рассчитывает получить доход с муниципальных предприятий во второй половине 2018 года до 5 млн, а в 2019-м - до 20 млн рублей.

Центру для особенных детей ищут помещение

Также на заседании рассмотрено обращение директора школы № 84 о передаче здания на проспекте Культуры, 15 в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Территория милосердия».

На вопросы депутатов ответила его руководитель Анна Икаева. Она рассказала, что фонд, хоть и был зарегистрирован относительно недавно, работает организация уже около 8 лет. А переоформление документов нужно было для получения президентского гранта. Выяснилось, что у «Территории милосердия» есть 11 программ по реабилитации детей с ограниченными возможностями.

- Мы хотим в предоставляемых нам помещениях наладить процесс социальной реабилитации детей-инвалидов, - отметила руководитель фонда Анна Икаева.

Депутат Алексей Ложкин вспомнил, что когда-то в рассматриваемом здании был садик. Ему ответили, что там уже более 20 лет находились офисные помещения и проще построить новое дошкольное учреждение, чем восстановить это.

Парламентарий Георгий Архипов заметил, что выбранное помещение не слишком подойдет для указанных нужд, и предложил поискать другие варианты.

Анна Икаева заверила, что они просмотрели уже все возможные варианты. На предложенном остановились, потому что он находится недалеко от медицинского центра на улице Блюхера, где принимают детей с ограниченными возможностями не только нашего города, но и со всей области. После реабилитации они сразу бы могли попадать на занятия в расположенный неподалеку центр. По замыслу, он сможет принимать 140 ребятишек.

Народный избранник Аркадий Лунев поинтересовался, можно ли использовать помещение для нужд самой школы № 84 - чтобы перевести всех детей на обучение в одну смену. Как выяснилось, дополнительной площади хватило только, чтобы сделать там 3 кабинета и перевести в первую смену полностью 8-е классы. Так что кардинально это ситуацию не изменит. В школе обучаются более 1 000 детей, и с работой в одну смену не справится даже кухня учебного заведения.

В результате обсуждения мнения депутатов разделились. Одни высказались за передачу помещений. Например, Алексей Провозин заметил, что у фонда хорошая многолетняя репутация в городе и стоит оказать им эту поддержку. Виталий Путинцев призвал коллег не торопиться - изучить деятельность фонда и только потом принимать решение.

В итоге при голосовании вопрос не набрал нужного количества голосов - и заявителям было отказано. При этом депутаты рекомендовали департаменту имущественных отношений найти фонду иные варианты.

У города появится своя спасательная служба?

На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты рассмотрели обращение областного отделения организации «Российский союз спасателей». Председатель совета этой организации Александр Пономарев предложил создать в Омске городскую аварийно-спасательную службу.

- При кажущейся защищенности у нас в городе много рисков. Были случаи, когда переворачивалось судно на реке, был случай, когда я лично уничтожал 40 цистерн с аммиаком. У нас недостроенное метро, вокруг которого дороги, мосты, жилые микрорайоны, - если грунт поплывет? Важна и профилактика, особенно среди подрастающего поколения, - рассказал Александр Пономарев.

Необходимость в создании городской службы назрела уже давно. Они, например, уже работают в соседних Томске и Новосибирске. Более того, согласно действующему федеральному законодательству о местном самоуправлении при мэрии должна быть организована такая служба. Существуют два варианта: создавать собственную службу с нуля либо заключить договор с профессиональными спасателями, что обойдется значительно дешевле.

Депутат Дмитрий Петренко поинтересовался у главного городского финансиста Богдана Масана, сможет ли городской бюджет осилить создание подобной службы? Как выяснилось, таких денег у города нет. Бюджет на 2019 год будет сформирован с предельным дефицитом из-за роста расходов на зарплаты и прочее. Тем не менее проблему предстоит решать уже в ближайшие месяцы.

- В прошлом году нас уже оштрафовали за то, что мы не исполняем федеральное законодательство - не создаем подобную службу. Следующая такая проверка будет в 2019-м, - отметил директор департамента общественной безопасности мэрии Алексей Сиренко.

Парламентарий Максим Астафьев поблагодарил региональное отделение Общероссийской организации «Российский союз спасателей» за их деятельность.

- Те, кто сталкивался с работой этой организации, хорошо ее знают. Хочу отметить профилактическую работу, которую спасатели проводят с детьми, молодежью. Это подготовка к жизни, - отметил депутат.

В итоге обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Омскому горсовету рассмотреть обращение спасателей в ходе подготовки проекта бюджета на 2019 год.

Анна ЛИСОВАЯ.

В 2019 году парламентарии и руководство мэрии планируют получить от деятельности МУПов до 20 млн рублей прибыли. Фото: Алена СУХИНИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Ринат КАРЫМОВ:

- Создание городской спасательной службы - требование федерального законодательства. Оно распространяется на города, где существует опасность возникновения разного вида катастроф. Так что такая служба должна быть - либо в виде муниципального предприятия, которое занимается профилактикой и предотвращением ЧС, либо администрация города может заключить договор с профессиональными службами - как нам перечислили, выбрать есть из кого, но по итогам аукциона. Проблема только в том, где найти средства на эти цели. По предварительным данным мэрии, требуется 75 млн минимум на создание службы и на ее поддержание примерно каждый год 18 - 20 млн рублей.