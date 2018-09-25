Пьяный омич сбил двоих школьников
Инцидент произошел на границе с Казахстаном
Обоих подростков с травмами увезли в больницу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Инцидент произошел в Полтавском районе. Житель села Воронцовка, граничащего с Казахстаном, сел пьяным за руль.
По предварительным данным, 53-летний мужчина на "Тойоте" ехал по улице Ленина в своем селе. В районе дома № 62 он не справился с управлением и въехал в подростков, стоявших на обочине.
- В результате ДТП оба несовершеннолетних пешехода - мальчик 2007 года рождения и девочка 2003 года рождения - госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - По факту ДТП полицейскими сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.