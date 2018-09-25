2018-09-25T04:58:52+03:00
Спорт

Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»

По ходу матча "ястребы" уступали две шайбы
Станислав МУХИН
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Тяжелым выдался матч для подопечных Боба Хартли с хабаровским "Амуром". В начале игры "ястребы" пропустили две шайбы. В итоге пришлось менять вратаря Игоря Бобкова, который откровенно не выручил.

И дела у омичей пошли на лад. Илья Михеев одну шайбу отыграл, но "Амур" снова забил. Перед вторым перерывом "Авангард" сократил разрыв до минимума - 2:3. А в третьем периоде усилиями Дениса Зернова команда сравняла счет.

Развязка матча была в концовке овертайма. Отличный проход Широкова завершился голом. "Авангард" одержал тяжелейшую победу - 4:3. После 10 игр в активе "ястребов" 9 побед и 18 очков.

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