2018-09-24T15:16:07+03:00
Общество

Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя

Его будут судить за незаконную охоту
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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54-летний житель села Красный Яр Крутинского района застрелил медведя. Труп животного в лесу обнаружил охотинспектор. Как выяснилось, ранее судимый браконьер планировал прийти к месту преступления на следующий день, чтобы разделать тушу. Но его задержала полиция.

- Сельчанина полицейские задержали по месту жительства, там же изъяли карабин, нож и патроны, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - На допросе подозреваемого установлено, что отстрел животного он совершил в ночное время, утром собирался тушу забрать. Ущерб, причиненный экологии Омской области, составил 180 тысяч рублей.

Задержанного будут судить по статье «Незаконная охота». Ему грозит до двух лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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