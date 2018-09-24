2018-09-24T15:07:52+03:00
Общество

Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск

Женщина сослалась на плохое самочувствие
Анна МИКУЛА
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До скандала Ольга Петрова работала завучем в элитной гимназии.До скандала Ольга Петрова работала завучем в элитной гимназии.Фото: Личный архив
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«Комсомолка» пообщалась с учительницей из Питера Ольгой Петровой, которой 25-летняя омичка Кристина Лыскина «подарила» свою маленькую дочь. Напомним, женщины познакомились в интернете - одной нужен был ребенок, другая жаловалась, что не может содержать малышку. Теперь обеих женщину будут судить по статье «Торговля людьми».

- Решили, что на суд мне придется явиться лично, видеоконференция из Питера не предусмотрена, - рассказала Петрова. - Но у меня от стресса после всей этой истории резко ухудшилось состояние здоровья. Возможно, я даже не смогу приехать на первое заседание суда.

Также несостоявшаяся приемная мать рассказала, что с биологической родительницей малышки не общается.

- Следователи мне не запрещают, просто я сама такое решение приняла, чтобы не усугублять ситуацию, - объясняет Ольга Петрова. - Интересовалась я и судьбой младенца. Девочку ужу выставили в федеральном списке на усыновление. Насколько я знаю, есть даже претенденты на нее, но так как это конфиденциальная информация, кто именно станет для нее родителями, мне не рассказывают.

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