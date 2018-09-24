2018-09-24T14:45:24+03:00
Общество

Названы самые популярные места отдыха омичей

Турция ожидаемо стала лидером
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Больше половины туристов все же выбрало отдых внутри страны (56,8%). Здесь лидируют санаторно-курортные зоны отдыха Омской области и занимают 69,6% от общего числа направлений, далее идет Алтайский край(10,9 %), Краснодарский край(8 %), Крым(3,6 %) и Кемеровская область(3,2 %).

Омичей, которые решили отдохнуть за границей, стало больше на 67,4%. Здесь лидирует Турция (27,8%), Таиланд (17 %), Вьетнам (10 %), Казахстан (7,0 %), Греция, (6,4 %) и Китай (4,4 %).

Среди экзотических стран омичи посетили Доминикану, Непал, Танзанию и Перу.

Такие данные приводит Омскстат на основе данных турфирм. В 2017 году их услугами воспользовалось на 23,3 тыс. человек больше, чем ранее.

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