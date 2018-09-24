2018-09-24T14:24:30+03:00
Общество

Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска

Напомним, он получил условно-досрочное освобождение
Анна МИКУЛА
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Юрий Гамбург вышел на свободу в апреле 2017 года.Юрий Гамбург вышел на свободу в апреле 2017 года.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Бывший вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург, который был осужден за превышение должностных, добивается пересчета срока, который он провел в СИЗО.

Как пояснил адвокат экс-чиновника Олег Любушкин, поводом для заявления стали изменения в законодательстве, по которым один день в изоляторе засчитывается за 1,5 дня колонии общего режима. Если суд встанет на сторону Гамбурга, то его срок закончится в середине октября, если нет - то он будет условно-досрочно освобожденным еще около года.

Тем временем, этот статус накладывает определенные ограничения на осужденного - например, он обязан отмечаться у инспектора и не может покидать пределы страны.

Напомним, Юрия Гамбурга приговорили к 5,5 годам колонии за незаконную передачу участков в Чукреевке под огороды, на которых фактически строили коттежди. Приговор вступил в силу в июне 2016 года. С учетом отбытого срока экс-чиновник подал прошение об условно-досрочном освобождении. В апреле 2017-го ее удовлетворили.

На днях по этому же делу осужден на 4,5 года колонии бывший подчиненный Гамбурга Вадим Меренков.

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История бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова напоминает сюжет голливудского фильма. После претензий силовиков по поводу махинаций с землей он подался в бега. Через пару недель дело завели на начальника чиновника по работе в мэрии - Юрия Гамбурга. К тому моменту последний занимал пост заместителя председателя омского правительства. Защита Гамбурга считает: в СИЗО он из-за побега Меренкова. (Подробнее...)

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