В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Подозрительную одежду из Киргизии задержали на границе
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На пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе задержали поддельную одежду из Киргизии. Более 3000 единиц одежды и обуви с маркировкой таких известных брендов, как GUCCI, СHANEL, REEBOK, NIKE, ADIDAS, GIVENCHY, PUMA, LEVI'S нашли в двух фурах, которые направлялись в Омск. Грузовики с подозрительной одеждой уже задержали.
Как рассказали в пресс-службе омской таможни, представителям товарных знаков ущерб составил более 30 млн. рублей. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела материалы направлены в органы внутренних дел. Дальнейшая судьба контрафактной продукции неизвестна.