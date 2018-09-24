В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel

24 Сент. 14:17 2018-09-24T14:17:59+03:00

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На пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе задержали поддельную одежду из Киргизии. Более 3000 единиц одежды и обуви с маркировкой таких известных брендов, как GUCCI, СHANEL, REEBOK, NIKE, ADIDAS, GIVENCHY, PUMA, LEVI'S нашли в двух фурах, которые направлялись в Омск. Грузовики с подозрительной одеждой уже задержали.

Как рассказали в пресс-службе омской таможни, представителям товарных знаков ущерб составил более 30 млн. рублей. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела материалы направлены в органы внутренних дел. Дальнейшая судьба контрафактной продукции неизвестна.