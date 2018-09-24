2018-09-24T13:52:25+03:00
Общество

Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет

Омичи все чаще заказывают лекарства с помощью интернет-сервиса по поиску и заказу лекарств Apteka.ru
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Только за этот год количество зарегистрированных пользователей на этом сайте, которые проживают в столице Прииртышья увеличилось в два раза. А в целом по стране желающих заказать лекарства с помощью этого сервиса растет стремительно. Например, два года назад в июне на сайте учредили приз за миллионный по счету заказ. Кстати, выиграл его омич. А уже через два месяца Apteka.ru вручала подарок за пятимиллионную покупку.

Почему же все-таки омичи все больше обращаются к этому сервису? Причем делают это не только в тех случаях, когда требуется плановая покупка препаратов необходимых для постоянного приема хронических больных, но и тогда, когда, казалось бы, проще заглянуть в близлежащую аптеку и купить нужный препарат там? Ответов на этот вопрос несколько.

Подробнее об интернет-сервисе по поиску и заказу лекарств Apteka.ru читайте здесь.

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