2018-09-24T13:27:43+03:00
Общество

Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты

Обеспокоенные люди делятся снимками в соцсетях
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Вот такую картину обнаружили сибиряки.Вот такую картину обнаружили сибиряки.Фото: vk.com
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Горожане бьют тревогу. По реке Омь в черте города движется большое масляное пятно. Жители Омска уже поделились фотографиями в социальных сетях и активно обсуждают их. Скорее всего, в реку попали нефтепродукты, которые движутся в сторону Иртыша.

Омичи заговорили о новой экологической катастрофе. Они считают: если не принять меры, то пятно скоро окажется в главной реке региона может. Как попали нефтепродукты в реку пока неизвестно. Горожане предполагают: возможно, это был санкционированный сброс или же разлив топлива.

В комментариях к посту омичи огорчаются: рыбалку теперь придется отложить. Некоторые отмечают, что такое происходит довольно часто.

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