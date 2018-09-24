Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»

24 Сент. 12:42 2018-09-24T12:43:24+03:00

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Олимпиада проводилась для школьников 8-11-х классов, владеющих навыками программирования.

На олимпиаду зарегистрировались 4300 школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ. Несколько дней ребята активно решали задачи, чтобы оказаться в числе 80 финалистов.

По их рассказам, пришлось непрерывно работать пять суток подряд с короткими перерывами на сон. Количество начисленных за каждую задачу баллов постоянно менялось. Чем больше человек решали задание, тем больше оно теряло в стоимости. Максимальное количество набранных баллов составило 14617, а минимальное – 227.

Как отмечают члены жюри, большой интерес у школьников вызвали задачи на поиск веб-уязвимостей и на криптографию. Самым сложным оказалось задание на стеганографию. Некоторые участники продвинулись достаточно далеко в ее решении, но до конца не дошел никто.

«Ребята показали удивительные результаты. Через пять часов после начала олимпиады все задачи первого этапа были решены. С каждым часом борьба за баллы ужесточалась, а простые задачи все больше теряли в стоимости. Вторая часть заданий еще больше повысила накал страстей, – отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, компания Ростелеком-Solar.

Участники олимпиады отметили высокий уровень ее организации и нетривиальность предложенных заданий. «Спасибо за олимпиаду, полюбил кибербезопасность! Всю жизнь усердно учил физику и не знал, что душа лежит к информатике... Буду штудировать учебники по кибербезопасности, в следующем году хочу выступить лучше…», – делились школьники в социальных сетях.

По окончании онлайн-соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелекома». По итогам были определены 60 призеров. Они поедут в ОЦ «Сириус» в Сочи, где станут участниками специальной образовательной программы по кибербезопасности.

Блок по программированию проведут преподаватели МФТИ, лекции и воркшопы по кибербезопасности – сотрудники «Ростелекома» и Ростелеком-Solar. Школьников ждет теория и практика по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), посетят лекции и семинары.

Список победителей олимпиады и участников смены в образовательном центре «Сириус»* опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results .

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

*Оплата проезда, пребывания и питания участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех»

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