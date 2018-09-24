На Юбилейном мосту уже начали укладывать асфальт на тротуарах
Юбилейный мост в Омске уже на финальной стадии реконструкции и практически готов к сдаче. На выходных была заасфальтирована основная часть моста, а сейчас рабочие приступили к укладке асфальта на тротуарах.
За каждым этапом работ следят специалисты СибАДИ, администрации и Омского СоюзДорНИИ. Открыть движение собираются к началу октября.
Более 30 специальных датчиков отслеживают малейшие отклонения элементов от нормы. Эта система электронных датчиков продолжит работать и после того, как мост будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в мэрии Омска.
Напомним, что мост закрыт на ремонт уже почти год, и согласно проектным документам ремонт должен завершиться не позднее 30 ноября. Работы выполняет компания «ООО «Мостремстрой», по контракту на 320 млн рублей.