2018-09-24T13:25:38+03:00
Общество

На Юбилейном мосту уже начали укладывать асфальт на тротуарах

Работы близятся к завершению
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Сейчас рабочие приступили к укладке асфальта на тротуарах. ФОТО: smotriomsk.ruСейчас рабочие приступили к укладке асфальта на тротуарах. ФОТО: smotriomsk.ru
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Юбилейный мост в Омске уже на финальной стадии реконструкции и практически готов к сдаче. На выходных была заасфальтирована основная часть моста, а сейчас рабочие приступили к укладке асфальта на тротуарах.

За каждым этапом работ следят специалисты СибАДИ, администрации и Омского СоюзДорНИИ. Открыть движение собираются к началу октября.

Более 30 специальных датчиков отслеживают малейшие отклонения элементов от нормы. Эта система электронных датчиков продолжит работать и после того, как мост будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в мэрии Омска.

Напомним, что мост закрыт на ремонт уже почти год, и согласно проектным документам ремонт должен завершиться не позднее 30 ноября. Работы выполняет компания «ООО «Мостремстрой», по контракту на 320 млн рублей.

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