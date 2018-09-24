24 Сент. 10:47 2018-09-24T10:48:17+03:00

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Многие люди уверены, что устанавливать теплицу необходимо весной, ведь именно тогда в ней есть необходимость. Большинство наших соотечественников именно так и поступают, откладывая установку теплицы до весны. А потом весной начинаются проблемы, так как образуется очередь и приходится очень долго ждать. Это в свою очередь приводит к тому, что рассада перерастает, так как из-за возможных заморозков нельзя высадить её в грунт. Поэтому, кому-то даже приходится ждать установку теплицы вплоть до июня, когда уже в ней нет никакой необходимости.

Осенняя установка теплицы гораздо предпочтительнее, она имеет существенные преимущества:

1. Для установки можно выбрать практически любой день и, поэтому, не придется ничего ждать.

2. Так как осенью весь урожай уже собран, можно не опасаться за то, что при установке теплицы какое-либо растение будет затоптано.

3. Весной теплицей можно будет воспользоваться гораздо раньше, так как в ней уже с ранней весны земля начинает прогреваться раньше.

4. Весной часто случается повышение цен на строительные материалы и, как следствие, на теплицы. Поэтому те, кто откладывает установку теплицы на весну, рискует потратить на неё гораздо больше средств.

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Теплица Дачница хит продаж этой осени! .Описание

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